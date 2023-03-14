الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اليوم الثلاثاء، بمقر إدارة العلاقات والتعاون اجتماعًا ضم رئيس لجنة الأمن الرياضي لواء عبدالباسط الطبال وأعضاء اللجنة.

- شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

حضر أيضًا رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم ومدير إدارة المدينة الرياضية طرابلس ومندوبون عن وزارة الرياضة وقناة ليبيا الرياضية، حسب صفحة وزارة الداخلية الليبية عبر «فيسبوك».

تناول الاجتماع مناقشة إقامة الأنشطة الرياضية بحضور الجمهور الرياضي وطرح الرؤى حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الأنشطة والمسابقات الرياضية واقتراح الحلول لها.