رئيس الأولمبية الليبية في اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بجدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عُقِد أمس الإثنين بمدينة جدة السعودية الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بحضور 55 من أصل 57 لجنة أولمبية وطنية، ومثَّل ليبيا في الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، والأمين العام خالد الزنكولي.

واستُهل الاجتماع بكلمة لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والباراولمبية السعودية رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وعدة كلمات أخرى.

- اجتماع بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدرّاجات

جرى خلال الاجتماع تكريم نائب رئيس الاتحاد اللواء محمد الفولي والأمين العام الأسبق الدكتور محمد صالح قزدر والأمين العام السابق محمد صالح القرناس، وجرى بعد ذلك عرض تقرير مرئي عن بطولة الألعاب الدفاعية بالسعودية.

عقدت بعدها الجلسة المغلقة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، ثم الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، والاطلاع على محضر الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية والمصادقة عليه، بعد ذلك جرى عرض تقرير دورة ألعاب قونيا 2021 وعرضت بعدها التقارير المالية متظمنة الميزانية وتقرير مراقب الحسابات عن الأعوام من 2018 إلى 2023 والموازنة التقديرية للعامين المقبلين.

جرى بعدها المصادقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد والمصادقة على تعيين أمين عام للاتحاد، بعدها جرى إلقاء كلمة لجنة اللاعبين والإعلان عن استضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة 2025 وتحديد موعد ومكان الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.