5 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت مباريات أمس الإثنين من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم عن 5 تعادلات ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة التاسعة والختامية لمرحلة الذهاب.

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انتهت جميع المباريات بالتعادل، تعادل الترسانة مع الفالوجا دون أهداف، وتعادل بالنتيجة نفسها ترهونة مع المجد، وتعادل الشط مع البشائر بهدف لكلٍ منهما، وتعادل الوطن مع أبي الأشهر بهدفين مقابل هدفين، وتعادل المستقبل مع رفيق بهدف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة حتى الجولة التاسعة الختامية من مرحلة الذهاب، البشائر 17 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، الوطن 16 نقطة، الترسانة 15 نقطة، المستقبل 15 نقطة، أبي الأشهر 13 نقطة، الشط 10 نقاط، رفيق 10 نقاط، المجد 8 نقاط، الفالوجا 6 نقاط، ترهونة 3 نقاط في آخر ترتيب المجموعة.