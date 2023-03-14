4 مواجهات في إياب الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينطلق، اليوم الثلاثاء، إياب المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة اليد بإقامة أربع مباريات. تقام مباريات المجموعة الأولى بصالة بنغازي، الأهلي طرابلس يلتقي الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الأولمبي مع بنغازي الجديدة.

- فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد

وفي المجموعة الثانية تقام مبارياتها بصالة طرابلس، أولى المباريات ستجمع الجزيرة مع قاريونس، ويعقبها مباراة الهلال والشرطة، وجاءت باقي المباريات على النحو الآتي:

الأربعاء 15 مارس

الشرطة × الجزيرة

الهلال × قاريونس

الأهلي طرابلس × بنغازي الجديدة

الأولمبي × الأهلي بنغازي

الخميس 16 مارس

الشرطة × قاريونس

الجزيرة × الهلال

الأهلي بنغازي × بنغازي الجديدة

الأولمبي × الأهلي طرابلس

يشار إلى أن أول وثاني كل مجموعة سيتأهل إلى النهائيات التي ستستضيفها مدينة زوارة.