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استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية في نهائي كأس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 06:04 مساء
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية في نهائي كأس ليبيا
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية عبر قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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يناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية للمواجهة الوحيدة، اليوم الثلاثاء، التي جمعت فريقي الأخضر والأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس ليبيا، والتي شهدت تأهل الأخضر عبر ضربات الترجيح بنتيجة (5-3) بعد التعادل بهدف.

استديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية
يُعرض برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية في نهائي كأس ليبيا.. اضغط هنا

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