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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 05:40 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟
شعار اتحاد الكرة الليبي في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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الأندية الرياضية هى الأساس في الرياضة، ولولا وجودها ما وجدت المسابقات، ولا المنافسات الرياضية، ولا وجد لاعبو المنتخبات الوطنية في عدة ألعاب، ولا وجدت الجمعيات العمومية التي تنتخب في الاتحادات العامة وتراقبها، أندية تجاهلتها الدولة عدة عقود وغابت جمعياتها العمومية عن الواقع، وتطاولت عليها حتى اللجنة الأولمبية في فترة معينة، حيث سحبت منها اختصاصاتها في قبول أو رفض المنتسبين الجدد إليها، حيث تم إلزامها بتحويل قوائم الراغبين في الانتساب إلي اللجنة الأوليمبية، وهى التي تعتمد من تريد وترفض من لا تريد.

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أجهزت عليها أخيرا وزارة الرياضة، بحيث لم تقم بتفعيل قانون الأندية حتى تحدد الأندية الفاعلة التي تستحق الدعم وتنطبق عليها معايير الأندية الرياضية، ولا يقتصر دورها على الوجود أيام الانتخابات واستغلالها من قبل البعض في الحصول على بعض المواد وبيعها في السوق السوداء، أندية تناست شعاراتها الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتحولت إلي حلبات صراع بين مشجعي الكرة.
 
إن الأندية التي عرفناها بعد الاستقلال كانت منارات تربوية يبنى من خلالها الإنسان. أندية توحدت فيها جهود اللاعبين والمدربين والإداريين والمشجعين يجمعهم هدف واحد هو خدمة ناديهم، من خلال التنافس والتعاون مع الأندية الأخرى لتحقيق الأهداف التربوية للرياضة التي تصب في خانة وجود المواطن الصالح في المجتمع، أندية قدمت القدوة الحسنة في شتى المجالات الحياتية، أندية كان شعارها الأعمال التطوعية بعيدا عن الماديات التي سيطرت اليوم علي أغلبها بعد وجود الاستثمارات الكبيرة وتطبيق الاحتراف المشوه ودعم الحكومة بالملايين دون حسيب أو رقيب، أندية سيطر على أغلبها الغرباء عن الرياضة، وحققوا من خلالها المكاسب المادية والاجتماعية، ولهذا لن يتركوها لأحد، كما حدث في الاتحادات العامة واللجنة الأولمبية.

أندية حادت عن أهدافها التي أسست من أجلها في وجود وزارة للرياضة غير قادرة علي فرض صلاحياتها ومتابعة ما يحدث في الأندية ومدى تطبيق قوانينها الداخلية، آمل أن أرى الأندية بنشاطاتها الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأن تسودها روح الأسرة، وتكون خلافاتها داخلها من أجل المصلحة العامة وليس علي الماديات التي تسببت في خلق الفرقة والعدوات، أخيرا لا ننكر وجود بعض الوجوه الخيرة التي تصارع من أجل وجود أندية حقيقية بعيدة عن طوفان الماديات، وأن يعود للأندية روادها المؤثرون عليها إيجابيا، وبما يخدم الشباب والرياضة.

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