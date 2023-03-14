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شاهد عبر «WTV».. نصف نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 03:22 مساء
شاهد عبر «WTV».. نصف نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي بنغازي
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تجرى، اليوم الثلاثاء، واحدة من مباراتي نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، وتجمع الأخضر مع الأهلي بنغازي على ملعب طبرق، وتنقلها عبر استوديو تحليلي موسع قناة الوسط «WTV».

كما تجرى مباراة نصف النهائي الثانية في كأس ليبيا، غدا الأربعاء 15 مارس، وتجمع المدينة مع الأهلي طرابلس على ملعب الزاوية في تمام الساعة 3:00 عبر استوديو «WTV».

- لمشاهدة المباراة عبر «WTV» على موقع «بوابة الوسط».. اضغط هنا
- لمشاهدة المباراة صفحة «الوسط» على «فيسبوك».. اضغط هنا  

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- فقرة (VAR STOUDIO) لتحليل الحالات التحكيمية نهاية كل استوديو تحليلي أيام الخميس والجمعة والثلاثاء والأربعاء، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).

الجدول الصادر عن لجنة المسابقات
سبق وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الدور نصف النهائي لكأس ليبيا خلال يومي 14 و15 مارس المقبل.

وتشارك في نصف النهائي أربعة فرق، هي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بجانب المدينة والأخضر، وستكون مباريات الدور على النحو الآتي:

- الثلاثاء 14 مارس: الأهلي بنغازي يلتقي الأخضر بملعب طبرق.
- الأربعاء 15 مارس: الأهلي طرابلس يلتقي المدينة بملعب الزاوية.

يجري اللجوء لركلات الترجيح مباشرة إذا انتهت أي مباراة بالتعادل.

مباراة الأخضر والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
مباراة الأخضر والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
الاستديو التحليلي لقناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
الاستديو التحليلي لقناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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