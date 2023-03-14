شاهين لـ«بوابة الوسط»: أحضر فيلما وثائقيا عن تأسيس الاتحاد العربى للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد لاعب الشطرنج الليبي جلال شاهين، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه أكمل تنفيذ فيلم وثائقي عن تاريخ الشطرنج العربي منذ بداية تأسيسه في سوريا العام 1975، والدول المؤسسة له، وكذلك الشخصيات التي تولت رئاسة الاتحاد العربي.

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وفي مقدمة رؤساء الاتحاد العربي للشطرنج، أول رئيس السوري ناهض الخاني، وتسلم المهمة من بعده الليبي محمد شكري شاهين.

وحيا جلال شاهين الشخصيات التي تولت مهمة رئاسة اتحاد الشطرنج العربي، والتي أبدت إعجابها بهذا الإنجاز غير المسبوق، أبرزهم من ليبيا والعراق والكويت وتونس والجزائر وموريتانيا.

يشار إلى أن شاهين سبق له تجهيز شريطين وثائقيين عن تأسيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، وأيضا عن الأولمبياد العالمي المضاد للشطرنج ليبيا 1976.