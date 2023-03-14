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اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 01:53 مساء
اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية)
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قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تفعيل لائحة العقوبات على اللاعبين الرافضين الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، مشيرا إلى أنه لن يعتد بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي لاعب باعتزال اللعب دوليا للمنتخب بالمخالفة للشروط الواردة.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض مباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا 2023 يومي 24 و28 مارس الجاري، ويواصل المنتخب مشوار التصفيات تحت قيادة مديره الفني الجديد عبدالحميد بطاو، بعد الإعلان عن أن عقد المدرب سيمتد إلى ستة أشهر فقط.

وقال اتحاد الكرة، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «لن نتهاون هذه المرة في تطبيق لائحة الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المنتخبات الوطنية الصادرة بتاريخ 17/ 08/ 2010، التي تصل فيها العقوبات إلى حد إيقاف اللاعب عن اللعب مع ناديه لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة مالية».

وتنص المادة (53) على معاقبة أي رياضي تجري دعوته للمنتخب الوطني الأول؛ ويمتنع عن تلبية الاستدعاء أو يرفض اللعب مع المنتخب بالإيقاف عن اللعب مع فريقه لمدة ستة أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 4.5 ألف دينار ليبي، ويستمر الإيقاف بعد انتهاء المدة إلى أن يتقدم كل من اللاعب والنادي المنتمي إليه بالاعتذار كتابيا عن الغياب السابق والتعهد بعدم تكرار ذلك، حسب البيان.

وفي ديسمبر الماضي، قرر اللاعب سند الورفلي، مدافع نادي الاتحاد، اعتزال اللعب دوليا، قبل أيام من بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين التي أقيمت بالجزائر. وأرجع الورفلي قراره إلى عدم مواءمة الظروف الحالية وسوء الأجواء المحيطة بالمنتخب الوطني وغياب الرؤية من المسئولين عن كرة القدم في ليبيا، حسب تعبيره.

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ولم تكن تلك هي الحالة الأولى، ففي سبتمبر 2021، تراجع لاعب وسط فريق كروتوني الإيطالي والمنتخب أحمد فهيم بن علي عن قرار اعتزاله اللعب دوليا، بعد أشهر من إعلان الاعتزال نتيجة ما وصفه بـ«كثرة الإصابات».

شروط الاعتزال الدولي
وذكر بيان اتحاد الكرة الصادر اليوم، أنه «لن يعتد بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي لاعب باعتزال اللعب دوليا المنتخب بالمخالفة للشروط الواردة بالمادة (29) من لائحة المنتخبات الوطنية».

وأعاد اتحاد الكرة التذكير بنص المادة التي تشرع شروطا لقبول اعتزال اللعب دوليا من أي رياضي، وهي:
* أن يكون عمر الرياضي قد تجاوز (32) عاما.
* أن يكون الرياضي قد شارك في أكثر من نصف المباريات التي خاضها المنتخب الأول خلال آخر سنة.
* أن يتقدم الرياضي بطلب الاعتزال قبل انتهاء الفترة الصيفية لقيد اللاعبين بالمسابقات المحلية.
* ألا يكون الرياضي مستدعي للمنتخب عند تقديم طلب الاعتزال.
* لا تكون للمنتخب مباراة رسمية خلال الـ45 يوما التالية لتقديم طلب الاعتزال.

وأشار البيان إلى أنه «في حالة عدم توفر أي شرط من الشروط السابقة يعتبر طلب الاعتزال الدولي كأن لم يكن، وعلى الاتحاد الليبي إخطار الرياضي بذلك، ويعامل الرياضي المعتزل معاملة الرياضي الأجنبي من حيث التسجيل في المسابقات المحلية».

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