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شاهد.. «في التسعين» يناقش وضعية المنتخب الوطني قبل مواجهتي تونس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 08:56 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش وضعية المنتخب الوطني قبل مواجهتي تونس
برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 13 مارس 2023
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ناقش برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، وضعية المنتخب الوطني والقائمة الرسمية للفريق لمباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا 2023 يومي 24 و28 مارس الجاري.

وتطرق البرنامج إلى استعدادات فريق «الاتحاد» لمواجهة «الجيش» مصحوبة بتصريحات المدرب واللاعبين حول المواجهة المرتقبة.

وأمس الأحد، اختار الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني، حمدي بطاو، القائمة الرسمية للفريق لمباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا، والتي ضمت القائمة ثلاثة حراس وهم: معاذ اللافي ومعاذ المنصوري ومراد لوحشي.

واختار الجهاز الفني في خط الدفاع والوسط والهجوم: أحمد التربي وعبدالله الشريف والمعتصم الصبو وعلي يوسف وطلال فرحات، وبلقاسم رجب وعمر الخوجة ومحمود الشلوي ومحمود بن والي وطاهر بن عامر والمعتصم المصراتي ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني ومؤيد اللافي ومحمد الغنيمي وإسماعيل التاجوري وأحمد بن علي وأسامة مختار الشريمي ومعتصم اللافي وفاضل سلامة ومعاذ عيسى وأنيس سلتوا.

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