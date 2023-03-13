الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد قرعة وزن 60 كلغ في بطولة الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين التي ستنطلق اليوم الإثنين بالصالة المغطاة ببرج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية، ويشهد الوزن مشاركة 16 لاعبا، وزعوا على أربع مجموعات.

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الليبي محمد بن إسماعيل يلتقي الأوزبكي مادينوف، والأرجنتيني جوميز يلتقي مادينوف من كازاخستان، في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى البرتغالي فيريا يلتقي الأوكراني مايكولا، والمصري محمد صالح يتبارى مع عبدكاريموف من كازخستان، وفي المجموعة الثالثة البرازيلي أوليفر يلتقي شوكورف من أوزبكستان.

أيضا هنري من الأوروغواي يلتقي تسانكوف من كازاخستان، وفي المجموعة الرابعة كامبل من الهند يلتقي العراقي قصي، والصيني شوين يتبارى مع إسماعيل من أذربيجان، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.