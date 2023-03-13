فوز سلة المروج والشباب والاتحاد في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراتان بالدوري الليبي لكرة السلة، أولى المباريات جمعت القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس، وانتهى ربعها الأول بتقدم الاتحاد بفارق ست نقاط (22-16)، وأضاف الاتحاد في الربع الثاني 20 نقطة مقابل 15 نقطة للأهلي طرابلس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة (42-31).

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أضاف 20 نقطة مقابل سبع نقاط للاتحاد، ليتقدم الأهلي طرابلس (51-49)، وفي الربع الرابع عاد التفوق للاتحاد الذي سجل 25 نقطة مقابل 20 نقطة للأهلي طرابلس لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بفارق ثلاث نقاط (74-71)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب وأيمن عبدالله والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم والميقاتي عمر سالم، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي والمراقب الفني عبدالهادي خليفة.

مباراة الشباب وأبوسليم

والمباراة الثانية جمعت الشباب وأبوسليم، في الربع الأول كان التفوق فيها للشباب (19-10)، وفي الربع الثاني أضاف أبوسليم 21 نقطة والشباب 16 لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب (35-31)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 39 وأبوسليم 34 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب (74-65)، أدار المباراة الحكمان والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني عبدالمالك أبوفردة، والميقاتي عمر سالم وميقاتي 24 ثانية علي العرادي والمراقب الفني عبدالهادي خليفة.