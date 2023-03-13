السويحلي بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة قبل مواجهة الأهلي بنغازي.. الليلة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج فريق السويحلي أمس الأحد رسميا بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة، بعد فوزه على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-20، 21-25، 25-20، 25-19)، أدار المباراة الحكمان الدوليان جلال دهان وعبدالحكيم رمضان.

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وتوج لاعب السويحلي محمود الأشلم بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وجاء تتويج السويحلي بفوزه أمس بعد أن وصل إلى النقطة الثامنة، لتبقى مباراته اليوم الإثنين أمام الأهلي بنغازي غير مؤثرة على الترتيب العام، حيث ضمن النصر الترتيب الثاني والميدالية الفضية والبرونزية للأهلي بنغازي.

مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)