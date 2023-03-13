  • Alwasat News
Atwasat

السويحلي بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة قبل مواجهة الأهلي بنغازي.. الليلة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 13 مارس 2023, 01:14 مساء
السويحلي بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة قبل مواجهة الأهلي بنغازي.. الليلة (صور)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
alwasat radio

توج فريق السويحلي أمس الأحد رسميا بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة، بعد فوزه على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-20، 21-25، 25-20، 25-19)، أدار المباراة الحكمان الدوليان جلال دهان وعبدالحكيم رمضان.

- بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة

وتوج لاعب السويحلي محمود الأشلم بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وجاء تتويج السويحلي بفوزه أمس بعد أن وصل إلى النقطة الثامنة، لتبقى مباراته اليوم الإثنين أمام الأهلي بنغازي غير مؤثرة على الترتيب العام، حيث ضمن النصر الترتيب الثاني والميدالية الفضية والبرونزية للأهلي بنغازي.

مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة السويحلي والنصر في الكرة الطائرة. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»

جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر ...
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام الأساطير»

شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام ...
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
الكبير يتحدث عن تعديل سعر الصرف والتحديات أمام «المركزي»

الكبير يتحدث عن تعديل سعر الصرف والتحديات أمام «المركزي»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار

حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات

نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوسليم والمحلة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV»
أبوسليم والمحلة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»
انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»
شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام الأساطير»
شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج ...
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والنصر (0 - 0)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والنصر (0......
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا...
المزيد
السويحلي بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة قبل مواجهة الأهلي بنغازي.. الليلة (صور)
السويحلي بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة قبل مواجهة الأهلي ......
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا...
شاهد.. الزناد من حلبة المجد: نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت
شاهد.. الزناد من حلبة المجد: نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت...
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة ......
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد...
المزيد