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إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 12 مارس 2023, 10:22 مساء
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
قائمة المنتخب الليبي المستدعاة لملاقاة المنتخب التونسي يوم 24 و28 مارس الجاري ضمن تصفيات كأس أفريقيا 2023 (بوابة الوسط)
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اختار الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني، حمدي بطاو، القائمة الرسمية للفريق لمباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا 2023 والتي تبدأ معسكرًا تحضيريًا قصيرًا في طبرقة التونسية قبل مواجهة منتخب تونس يومي 24 و28 مارس الجاري.

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وضمت القائمة ثلاثة حراس وهم: معاذ اللافي ومعاذ المنصوري ومراد لوحشي.

وفي خط الدفاع والوسط والهجوم: أحمد التربي وعبدالله الشريف والمعتصم الصبو وعلي يوسف وطلال فرحات، وبلقاسم رجب وعمر الخوجة ومحمود الشلوي ومحمود بن والي وطاهر بن عامر والمعتصم المصراتي ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني ومؤيد اللافي ومحمد الغنيمي وإسماعيل التاجوري وأحمد بن علي وأسامة مختار الشريمي ومعتصم اللافي وفاضل سلامة ومعاذ عيسى وأنيس سلتوا.

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