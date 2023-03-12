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استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 05:57 مساء
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية عبر قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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يناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية للمواجهة الوحيدة، اليوم الأحد، التي جمعت فريقي أبوسليم والمحلة، ضمن الجولة الرابعة إيابًا من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

استديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية
يُعرض برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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