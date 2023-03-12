شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

القاهرة - بوابة الوسط

حرص الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد على مشاركة جمهوره، اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، ونشر فيديو قصيرًا يستعرض فيه حقيبة الحزام الأسطوري، بعد فوزه أمس السبت على الفرنسي ميكائيل ديالو، خلال النزال الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ولعب الزناد على حزام منظمة «WBA continental»، في مباراة نقلتها قناة الوسط «WTV»، وحقق الزناد الفوز على بطل فرنسا بحساب النقاط، ليحقق فوزه الـ21 له على التوالي.

وجاء فوز الزناد على ديالو الفرنسي، في الجولة العاشرة من النزال، وجاء الفوز بعدد النقاط، ليتُوج بـ«حزام الأساطير».

وخاض الزناد عبر مسيرته الاحترافية، قبل مواجهة الفرنسي، 20 نزالًا، وفاز في 16 نزالًا بالضربة القاضية، فيما حقق أربعة نزالات بجمع النقاط، ولم يخسر أي نزال منذ ظهوره على الساحة العالمية، محققًا عدة أحزمة من أهمها WBU وWIF، قبل أن يُتوَّج بحزام WBA.

ولم يغب نجم الملاكمة مالك الزناد عن المشهد في العام 2022، حيث ظهر الزناد، المصنف 90 عالمياً، على الاحتفال وسط أبناء بلده في غرفة تغيير الملابس، عقب نصره بالقاضية على حساب الملاكم الروسي نيهاروف الشهير بـ«المدمر»، والمصنف 77 عالمياً في مارس الماضي، خلال المباراة التي أُقيمت في بلجيكا.