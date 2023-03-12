شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام الأساطير»

القاهرة - بوابة الوسط

حرص الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد على تحيه جمهوره، بعد المساندة الكبيرة والدائمة له، عقب الفوز على الفرنسي ميكائيل ديالو، بالنزال الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس السبت.

ولعب الزناد على حزام منظمة «WBA continental»، في مباراة نقلتها قناة الوسط «WTV»، وحقق الزناد الفوز على بطل فرنسا بحساب النقاط، ليحقق فوزه الـ21 له على التوالي.

وجاء فوز الزناد على ديالو الفرنسي، بفوزه عليه في الجولة العاشرة من النزال، وجاء الفوز بعدد النقاط، ليتُوج بـ«حزام الأساطير».

وخاض الزناد عبر مسيرته الاحترافية، قبل مواجهة الفرنسي، أمس السبت، 20 نزالا، وفاز في 16 نزالًا بالضربة القاضية، فيما حقق أربعة نزالات بجمع النقاط، ولم يخسر أي نزال منذ ظهوره على الساحة العالمية، محققًا عدة أحزمة من أهمها WBU وWIF، قبل أن يتوج بحزام WBA.

الزناد يواصل التوهج في عالمية الملاكمة

ولم يغب نجم الملاكمة مالك الزناد عن المشهد في العام 2022، حيث ظهر الزناد، المصنف 90 عالمياً، على الاحتفال وسط أبناء بلده في غرفة تغيير الملابس، عقب نصره بالقاضية على حساب الملاكم الروسي نيهاروف الشهير بـ«المدمر»، والمصنف 77 عالمياً في مارس الماضي، خلال المباراة التي أُقيمت في بلجيكا.

جاء ذلك وسط تجهيزات غير عادية للحدث الكبير، فكان الزناد في الموعد، ومارس هوايته في تحقيق الفوز بالقاضية الـ16 محرزاً الفوز الـ17 في مسيرته، وواحدة بالنقاط، وجاءت القاضية أمام الخصم الروسي في الجولة التاسعة، ليؤكد جدارته وموهبته كواحد من نجوم اللعبة على مستوى العالم، منطلقاً من رحم المعاناة، بعد أن رسم لنفسه طريق البطولات والانتصارات.