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أبوسليم والمحلة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 02:26 مساء
أبوسليم والمحلة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV»
مباراة لفريق المحلة أمام أساريا في الدوري الليبي. (صفحة نادي المحلة عبر فيسبوك)
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تجرى اليوم الأحد مباراة واحدة ضمن الجولة الرابعة إياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتجمع أبوسليم مع المحلة على ملعب أبوسليم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت ليبيا، وتنقلها قناة الوسط «WTV».

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وكشفت قناة الوسط «WTV»، مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في الجولة الرابعة «إياب»، وكذلك مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس ليبيا، حسب توقيت ليبيا.

الأحد 12 مارس
أبوسليم × المحلة - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV»

نصف نهائي الكأس.. الثلاثاء 14 مارس
الأخضر × الأهلي بنغازي - ملعب طبرق 2:30 استوديو
«WTV»

نصف نهائي الكأس.. الأربعاء 15 مارس
المدينة × الأهلي طرابلس - ملعب الزاوية 3:00 استوديو «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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