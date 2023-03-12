سلة المدينة في المرحلة الثانية بالدوري الليبي بعد الفوز على الجزيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انضم المدينة إلى ركب المتأهلين إلى المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة، بعد فوزه، أمس السبت، على الجزيرة، بفارق 27 نقطة، جاء شوط المباراة الأول ليشهد تقدم المدينة بنتيجة (26-9).

وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 16 نقطة لينهي الشوط الأول بتقدم المدينة (42-25)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المدينة 40 نقطة والجزيرة 30 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز المدينة (82-55).

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أدار المباراة الحكام إبراهيم عبدالله ووليد شيوب وأيمن عبدالله، والمسجل بشير مخزوم، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

الدوري الليبي لكرة السلة

بهذا اكتمل عقد المتأهلين للمرحلة الثانية لدوري السلة من المجموعة الأولى، الأهلي طرابلس والاتحاد والشباب والمدينة، ومن المجموعة الثانية الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج.

يشار إلى أن القاعة الكبرى بطرابلس تشهد اليوم الأحد مباراتين في الدور التمهيدي دون حضور الجمهور، الأولى ستجمع بين الاتحاد والأهلي طرابلس، وتعقبها مباراة الشباب والجزيرة.