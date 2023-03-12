طائرة النصر تعبر الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية أولى مباريات إياب رباعي التتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة، وجمعت بين قطبي مدينة بنغازي النصر والأهلي بنغازي، وتواصلت لخمسة أشواط كاملة.

جاء الشوط الأول لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة (25-23)، والشوط الثاني كان التفوق فيه للنصر (25-22)، وعاد الأهلي بنغازي ليتفوق بنتيجة الشوط الثالث (25-20).

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وحسم النصر نتيجة الشوط الرابع لصالحه (25-20)، والشوط الخامس حسمه النصر لصالحه بنتيجة (15-9)، لتنتهي المباراة لصالح النصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2). أدار المباراة الحكمان الدوليان خالد شنيشح وعبدالحكيم رمضان.

تستكمل باقي المباريات، اليوم الأحد، وسيكون الموعد مع ثاني مباريات التتويج، وتجمع المتصدرين السويحلي والنصر.

منافسات الكرة الطائرة في الدوري الليبي. (فيسبوك)

منافسات الكرة الطائرة في الدوري الليبي. (فيسبوك)