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9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 11 مارس 2023, 04:55 مساء
9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
مباراة فريق دارنس أمام التعاون. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
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أقيمت أمس الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتم تسجيل تسعة أهداف في ثلاثة مباريات على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل.

ففي ملعب أجدابيا عاد فريق دارنس بفوز ثمين من ملعب أجدابيا بالفاز على التعاون بهدف دون رد، سجل هدف المباراة الوحيد أمجد بن عبدي.

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الفوز رفع رصيد دارنس إلى 16 نقطة في الترتيب السادس بالمجموعة الأولى، وبقي التعاون بنفس رصيده السابق 12.

الاتحاد يحسم ديربي طرابلس
وفي ديربي العاصمة أكد فريق الاتحاد صدارته، بعد الفوز على المدينة بهدفين مقابل هدف، وكان المدينة المبادر بالتسجيل عن طريق عبد السلام أبو كراع، وعدل للاتحاد مهاجمه المغربي الجديد عبد الغفور المهيري، وأضاف الهدف الثاني لاعبه معاذ عيسى.

بهذه النتيجة واصل الاتحاد تعزيز صدارته وأصبح 27 نقطة، أما المدينة ما زال يعاني نزيف النقاط ورصيده ثماني نقاط.

الأهلي طرابلس يفوز بالأربعة
حقق فريق الأهلي طرابلس مع مدربه الجديد طارق جراية فوزا على حساب السويحلي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الجميل، وجاء الشوط الأول لينتهي بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي طرابلس، وفي الشوط الثاني أضاف الهدف الثالث والرابع.

سجل أهداف الأهلي طرابلس علي معتوق والتونسي هيثم العيوني وأنيس سلتوا والحارس محمد نشنوش من علامة الجزاء، وسجل هدف السويحلي الوحيد لاعبه عبد السلام الفيتوري.

الأهلي طرابلس وصل إلى الترتيب الثاني مؤقتاً برصيده 23 نقطة في المجموعة الثانية، والسويحلي بقي بنفس رصيده السابق 17 نقطة.

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