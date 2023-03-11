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طائرة النصر تلتقي الأهلي بنغازي في إياب رباعي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 11 مارس 2023, 04:32 مساء
طائرة النصر تلتقي الأهلي بنغازي في إياب رباعي التتويج
السويحلي في منافسات الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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تنطلق اليوم السبت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية أولى مباريات إياب رباعي التتويج للدوري الليبي للكرة الطائرة والذي سيقام بنظام التجمع بمشاركة فرق السويحلي والنصر والأهلي بنغازي وسط غياب الأهلي طرابلس.

مباراة الافتتاح ستجمع النصر والأهلي بنغازي، وغدا الأحد النصر يتبارى مع السويحلي، والإثنين الأهلى بنغازي يلتقي السويحلي.

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وبعد انسحاب الأهلي طرابلس في إياب الدور الرباعي ستسحب النقاط التي سجلها في مرحلة الذهاب، وتدخل الفرق الثلاثة مرحلة الإياب برصيد السويحلي خمس نقاط، والنصر ثلاث نقاط، والأهلي بنغازي بنقطة واحدة.
 
وفي مباريات الإياب الثلاث سيتم منح درع لأفضل لاعب في كل مباراة.

تشكيل اللجان المختلفة  
يُشار إلى أن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة شكل أربع لجان لإياب الدور الرباعي، وهى لجنة الاستقبال برئاسة خيري دوة، وعضوية محمد المريول وعبدالحميد المطردي وهشام أبوشناف، ولجنة التكريم برئاسة علي دوة وعضوية فيصل الشريف وعادل الرياني والفيتوري عريبي.

أيضاً تشكلت لجنة التميز برئاسة كمال الدين بإدارة وعضوية رمزي أبوشعالة وأحمد الحوتة وخالد التائب، واللجنة الإعلامية برئاسة أنور الطوباشي وعضوية خليل بن دردف وسالم أبوخريص وخليل عبيد.

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