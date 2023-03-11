ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في عربية رواد التنس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج لاعبو ليبيا بأربع ميداليات في بطولة رواد التنس العربي التي جرت على ملاعب نادي الصيد العراقي، بمشاركة قرابة 200 لاعباً من مختلف البلدان العربية.

جاءت الميداليات الأربع، ذهبية الزوجي عن طريق اللاعبين عبد الحكيم الجطيلي وحسام الطيب، بعد فوزهما في النهائي على العراقيين طلال الحمداني وعلي حاتم بمجموعتين لواحده كانت نتائجها (4-2، 1-4، 10-6).

- 5 ليبيين في بطولة رواد التنس العربي

وفضية فردي فئتي 40-49 عاما للاعب حسام الطيب، بعد فوزه في النصف نهائي علي العراقي منتظر السوداني بمجموعتين لصفر (6-2، 6-1)، وخسارته المباراة النهائية أمام العراقي أكرم مصطفى بنتيجة (4-6، 2-6).

وتُوج بميداليتين برونزيتين اللاعبين عبدالحكيم الجطيلي في فئة 50-60 عاماً وكمال الجمل في فئة 60-64 عاما.

جانب من بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)

جانب من بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)

جانب من بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)

جانب من بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)

جانب من بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)