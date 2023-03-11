شاهد.. مباراة الأولمبي والاتحاد المصراتي في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريق الأولمبي مع الاتحاد المصراتي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب الزاوية، ضمن الجولة الرابعة «إياب» من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- لمشاهدة قناة «WTV» عبر «بوابة الوسط».. اضغط هنا

- لمشاهدة المباراة عبر صفحة «بوابة الوسط» عبر «فيسبوك».. اضغط هنا

المباراة تنقلها قناة الوسط «WTV»، بعد أن كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في الجولة الرابعة «إياب»، وكذلك مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس ليبيا، حسب توقيت ليبيا.

السبت 11 مارس

الأولمبي × الاتحاد المصراتي - ملعب الزاوية 3:30 نقل «WTV»

شباب الجبل × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل «WTV2»

الخمس × أساريا - ملعب الخمس 3:30 تسجيل فوري

الأحد 12 مارس

أبوسليم × المحلة - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV»

نصف نهائي الكأس.. الثلاثاء 14 مارس

الأخضر × الأهلي بنغازي - ملعب طبرق 2:30 استوديو

«WTV»

نصف نهائي الكأس.. الأربعاء 15 مارس

المدينة × الأهلي طرابلس - ملعب الزاوية 3:00 استوديو «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- فقرة (VAR STOUDIO) لتحليل الحالات التحكيمية نهاية كل استوديو تحليلي أيام الخميس والجمعة والثلاثاء والأربعاء، سيكون زمنها (10-15 دقيقة).

مباراة للاتحاد المصراتي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)