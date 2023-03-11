نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد نزالا جديدا، اليوم السبت، أمام الفرنسي ميكائيل ديالو في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حزام منظمة WBA continental، وتنقلها قناة الوسط «WTV».

يبدأ الاستوديو التحليلي لنزال الملاكم الليبي مالك الزناد على قناة الوسط «WTV»، في تمام الساعة 8:40 مساءً، بينما موعد بداية النزال 9:00 مساءً، وفقرة تحليل بعد انتهاء النزال: 15-20 دقيقة.

- الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية

وفي يناير الماضي، كشف نجم الملاكمة الليبي العالمي مالك الزناد، عن نزال جديد ينوي خوضه خلال الأيام المقبلة، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «السلام عليكم، ‏وما التوفيق إلا من عند الله.. من هنا يبدأ سلم العالمية.. المباراة التي أنتظرها، تم توثيق موعد النزال على حزام ‏الاتحاد العالمي WBA intercontinenta».

وأضاف «بإذن الله في الموعد، وانفرح كل الليبيين، المباراة من العيار الثقيل، ‏وأنا لها بإذن الله، أدعو لي بالتوفيق، موعدنا يوم 11-3-2023، دعمكم يهمني جدا جدا، كل الشكر لشركة (HB Group) على الدعم اللا محدود، مما يجعل همتنا تتخطى الحدود».

وأرفق الزناد مع منشوره صورة له أمام الملاكم الفرنسي مايكل ديالو، في تنويه إلى المباراة المرتقبة.