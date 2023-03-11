الجزيرة والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثانية لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، أخر أربع مباريات في ذهاب المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد، ففي قاعة طرابلس أقيمت مباراتان لفرق المجموعة الأولى، أولى المباريات جمعت بين الأولمبي وبنغازي الجديدة، في الشوط الأول تقدم الأولمبي (14-10)، وحافظ الأولمبي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بفارق ثلاثة أهداف (27-24).

أما المباراة الثانية فجمعت الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، في الشوط الأول كان التفوق فيه للأهلي طرابلس بفارق ثلاثة أهداف (19-16)، وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (34-28).

- فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد

وبقاعة بنغازي جرت مباراتان، الأولى جمعت الشرطة والهلال، في شوطها الأول انتهى بتقدم الهلال بفارق هدف واحد (13-12)، وفي الشوط الثاني أضاف الشرطة 11 هدفا، والهلال 10 أهداف لتنتهى المباراة بالتعادل (23-23).

أما المباراة الثانية فجمعت بين الجزيرة وقاريونس، في الشوط الأول انتهى بتقدم الجزيرة بفارق ثلاثة أهداف (17-14)، وحافظ الجزيرة على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (32-29).

الترتيب بعد مرحلة الذهاب

المجموعة الأولى الصدارة فيها للأهلي طرابلس بـ9 نقاط، وأقرب الملاحقين الأولمبي 6، وبنغازي الجديدة 5، والأهلي بنغازي 4.

وفي المجموعة الثانية الصدارة للجزيرة بـ7 نقاط وبفارق الأهداف +13، وجاء الشرطة ثانيا بـ7 نقاط وفارق الأهداف + 3 ، وثالثا الهلال 6 نقاط، ورابعا قاريونس 4 نقاط.

يشار إلى أن إياب المرحلة الثانية لدوري اليد ستقام أيام 14، 15، 16 مارس الجاري، والمجموعة الأولى ستقام مبارياتها بصالة بنغازي، والمجموعة الثانية بصالة طرابلس.