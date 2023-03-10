استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية التي تحمل شكوكا خلال مواجهات اليوم الجمعة، في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن الأسبوع الرابع لمرحلة الإياب.

واستضافت أزاد عبدالباسط الخبير التحكيمي بقناة الوسط والحكم الدولي السابق سليم بالخواص، للتعليق على الحالات التحكيمية في المباريات التي أقيمت اليوم الجمعة، مواجهة المدينة والاتحاد، ومباراة الأهلي طرابلس والسويحلي.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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