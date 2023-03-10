كأس الاتحاد لكرة اليد.. فوز الأخضر والمروج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تمكن فريقا الأخضر والمروج من عبور النصر والمشعل ضمن منافسات كأس الاتحاد الليبي لكرة اليد، والتي انطلقت مبارياتها أمس الخميس بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج.

وفاز الأخضر على نظيره النصر بنتيجة 32 هدفا مقابل 28، بعد أن أنهى الأخضر الشوط الأول من المواجهة متقدما بفارق هدفين بواقع 15 مقابل 13 هدفا للنصر.

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أدار المباراة الحكمان علي الزياني وأمبارك بوهلاله، والمسجل محمد حفيان، والميقاتي علي سعد والمراقب الفني محمد أبولقاسم، والإداري حبيب محمد موسى.

مواجهة المروج والمشعل

وفي المباراة الثانية استطاع المروج عبور المشعل، بعد أن أنهى شوط اللقاء الأول متقدما بنتيجة 12 هدفا مقابل ثمانية أهداف، وفي الشوط الثاني أضاف المروج 14 هدفا مقابل 15 للمشعل، لتنتهي المواجهة بفوز المروج في المجمل بـ26 هدفا مقابل 23 هدفا للمشعل.

أدار المباراة الحكمان عمران أبولقاسم ورجب هدية، والمسجل محمد حفيان، والميقاتي علي سعد، وراقبها فنيا محمد أبولقاسم وإداريا عماد رقص.