  • Alwasat News
Atwasat

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 11:38 صباحا
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي
إعلان برنامج الاستوديو التحليلي لمباراتي الأهلي طرابلس - السويحلي والمدينة - الاتحاد عبر قناة «الوسط». (قناة الوسط)
alwasat radio

ينطلق اليوم الاستوديو التحليلي لمواجهة الأهلي طرابلس والسويحلي في تمام الساعة الثانية وخمسين دقيقة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع عبدالرزاق بالحاج، ويستضيف محللو قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي أرحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة.

ويدخل الأهلي طرابلس المواجهة وعينه على حصد النقاط الثلاث، بعد العودة لسكة الانتصارات الجولة الماضية، والتي غابت عنها طيلة أربع مباريات سابقة بعد تغيير المدرب، بينما يأمل السويحلي في استعادة الفوز الغائب عنه في الجولة الماضية.

الأهلي طرابلس ثالثا
ويحتل الأهلي طرابلس المركز الثالث في الترتيب العام بـ20 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن المتصدر، بينما السويحلي صاحب المركز الخامس يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي، ويأمل السويحلي في العودة والمزاحمة على المراكز المؤهلة للدور السداسي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا
- لمشاهدة المباراة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

 

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. (أرشيفية: صفحة الأهلي بفيسبوك)
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. (أرشيفية: صفحة الأهلي بفيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المدينة والاتحاد في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المدينة والاتحاد في «دورينا»
عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
خطة أممية لتجنب كارثة «صافر» النفطية قبالة اليمن

خطة أممية لتجنب كارثة «صافر» النفطية قبالة اليمن
تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية

تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة ...
تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»

تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة

بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل ...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا

وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة تونس

مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة ...
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد
فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية ...
الخميس انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة اليد
الخميس انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة اليد
تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية
تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية
اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا
اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا
الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي
الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا...
المزيد
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي ......
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المدينة والاتحاد في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المدينة ......
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»...
الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي
الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر ......
اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا
اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا...
المزيد