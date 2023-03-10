شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الاستوديو التحليلي لمواجهة الأهلي طرابلس والسويحلي في تمام الساعة الثانية وخمسين دقيقة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع عبدالرزاق بالحاج، ويستضيف محللو قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي أرحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة.

ويدخل الأهلي طرابلس المواجهة وعينه على حصد النقاط الثلاث، بعد العودة لسكة الانتصارات الجولة الماضية، والتي غابت عنها طيلة أربع مباريات سابقة بعد تغيير المدرب، بينما يأمل السويحلي في استعادة الفوز الغائب عنه في الجولة الماضية.

الأهلي طرابلس ثالثا

ويحتل الأهلي طرابلس المركز الثالث في الترتيب العام بـ20 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن المتصدر، بينما السويحلي صاحب المركز الخامس يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي، ويأمل السويحلي في العودة والمزاحمة على المراكز المؤهلة للدور السداسي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. (أرشيفية: صفحة الأهلي بفيسبوك)