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اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 مارس 2023, 04:11 مساء
اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا
أعضاء الجمعية العمومية للجنة التأسيسية للاتحاد الرياضي الليبي للخماسي الحديث بعد الاجتماع، 9 مارس 2023. (الإنترنت)
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عقدت الجمعية العمومية للجنة التأسيسية للاتحاد الرياضي الليبي للخماسي الحديث اجتماعا عاديا، بمقرها بحي كشلاف، لمناقشة جدول أعمال اللجنة.

وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية وبحضور رئيس اللجنة فتحي المهشهش، وناقشوا خلاله مجموعة من المواضيع الهامة.

جدول الأعمال
عرض النظام الأساسي للاتحاد والمصادقة عليه
عرض برنامج النشاط الداخلى والخارجيه للاتحاد للعام 2023

- فتحي المهشهش رئيسا لتأسيسة الاتحاد الليبي للخماسي الحديث

عرض توضيحي لطريقة المسابقات وإقامة دورات تدريب للحكام والمدربين
تشكيل لجنة للانتخابات وأخرى للطعون

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