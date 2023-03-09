الخميس انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الخميس، بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج منافسات بطولة كأس الاتحاد الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي 2023/2022، بمشاركة فرق الأخضر والمشعل والنصر والمروج، وبنظام التجمع.

مباراتا الافتتاح

يلتقي اليوم الخميس فريق الأخضر ونظيره النصر بداية من الرابعة مساء، وتعقبها مباراة المشعل مع المروج.

- فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد​

- فوز النصر والهلال وقاريونس في الدوري الليبي لكرة اليد

فيما تستكمل المباريات، غدا الجمعة، بمواجهتين كذلك، تجمع المباراة الأولى المروج مع الأخضر، وتعقبها مباراة النصر مع المشعل.

والسبت 11 مارس المباراة الأولى ستجمع بين المشعل مع الأخضر، وتعقبها مباراة النصر والمروج.

وانطلقت أمس الأربعاء مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد بإقامة أربع مباريات، شهدت فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة، فيما تعادل الشرطة وقاريونس.