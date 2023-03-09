شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والنصر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي بنغازي وضيفه النصر في تمام الساعة الرابعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مراد الدخيل، ويستضيف المحللين عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة وعادل الخمسي، محللي قناة الوسط.

النصر يأمل في الصدراة

ويدخل النصر المباراة سعيًا للفوز من أجل اقتناص المركز الأول، الذي يحتله الأهلي بنغازي بفارق نقطتين عنه، فيما يسعى الأهلي بنغازي للابتعاد بالمركز الأول عن ملاحقه.

وانتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف، ويأمل الفريقان في الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة.

عين الحكم الوطني خليل سنان بتكليف من لجنة المسابقات لقيادة هذه المباراة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على (النايل سات)

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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