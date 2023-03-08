ليبيا تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتُخب اليوم رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، في الانتخابات التي أُجريت اليوم في جنوب أفريقيا.

وأُجريت انتخابات الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا وسط تنافس كبير على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية.

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وأعلن رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية في وقت سابق عُدولَه عن قرار الاستقالة من رئاسة الاتحاد، وفق ما نشرته صفحة الاتحاد بـ«فيسبوك».