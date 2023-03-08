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ليبيا تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 08 مارس 2023, 09:42 مساء
ليبيا تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية
رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي أثناء حضوره انتخابات الاتحاد الأفريقي بجنوب أفريقيا، 8 مارس 2023. (الإنترنت)
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انتُخب اليوم رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، في الانتخابات التي أُجريت اليوم في جنوب أفريقيا.

وأُجريت انتخابات الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا وسط تنافس كبير على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية.

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وأعلن رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية في وقت سابق عُدولَه عن قرار الاستقالة من رئاسة الاتحاد، وفق ما نشرته صفحة الاتحاد بـ«فيسبوك».

وفيما يلي نتائج الانتخابات التي جرت اليوم:
السيد كمال الدين نجاح (الجزائر) رئيساً
السيد منير الشويهدي (ليبيا) نائب الرئيس
السيدة هيذر لايتون (جنوب أفريقيا) الأمين العام
السيد هاني سميث (جنوب أفريقيا) اللجنة التقنية
السيد مراد طيب (الجزائر) اللجنة القانونية
السيد حميد جمال (المغرب) أمين الخزينة «تكليف»

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