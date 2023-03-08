سلة الجزيرة تخسر أمام الاتحاد في الدوري الليبي الممتاز «80-63»

القاهرة - بوابة الوسط

خسر فريق كرة السلة بنادي الجزيرة زوارة بنتيجة «80-63» أمام فريق الاتحاد، الإثنين، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية ضمن مباريات الأسبوع السادس إياباً من مسابقة الدوري.

وجرت، أمس الثلاثاء، بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة السلة، وجمعت أبوسليم وأبوالخير.

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جاء ربعها الأول لصالح أبوالخير بفارق ثلاث نقاط «20-17»، والربع الثاني كانت الأفضلية لفريق أبوسليم الذي أضاف 17 نقطة مقابل تسع نقاط لأبوالخير، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبوسليم «34-29».

وأضاف أبوسليم في الربعين الثالث والرابع 47 نقطة مقابل 29 لأبوالخير، لتنتهي المباراة بفوز أبوسليم بنتيجة «81-58».

أدار المباراة الحكمان أمير حمودة ومحمد عيسى، والمسجل فتحي حسونة، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.