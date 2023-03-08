التعاون يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس الباز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي التعاون مع المدرب التونسي أنيس الباز لقيادة الفريق الأول، خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري الذي قدم استقالته، بعد خسارة الفريق أمام الهلال بنتيجة كبيرة وصلت إلى أربعة أهداف مقابل هدفين.

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وتطمح إدارة نادي التعاون في التعاقد مع المدرب التونسي لتحسين أداء الفريق في باقي مباريات مرحلة الإياب، ويحتل فريق التعاون حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة.

وسيلتقي التعاون الجمعة في الجولة الرابعة من مرحلة الإياب بفريق دارنس.