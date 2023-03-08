أبوسليم يخترق سلة أبوالخير في الدوري الليبي (81-58)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الثلاثاء، بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة السلة، وجمعت أبوسليم وأبوالخير.

جاء ربعها الأول لصالح أبوالخير بفارق 3 نقاط (20-17)، والربع الثاني كانت الأفضلية لفريق أبوسليم الذي أضاف 17 نقطة مقابل 9 نقاط لأبوالخير، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبوسليم (34-29).

- منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير

وأضاف أبوسليم في الربعين الثالث والرابع 47 نقطة مقابل 29 لأبوالخير، لتنتهي المباراة بفوز أبوسليم بنتيجة (81-58).

أدار المباراة الحكمان أمير حمودة ومحمد عيسى والمسجل فتحي حسونة والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.