4 مباريات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري اليد.. اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة اليد بنظام التجمع ومن مرحلتين، ووزعت الفرق الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي، وبنغازي الجديدة، والأولمبي، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الهلال، والجزيرة، والشرطة، وقاريونس.

سيكون الموعد، اليوم الأربعاء، مع أربع مباريات بقاعة بنغازي، أولى المباريات ستجمع بين الهلال والجزيرة، بينما الشرطة يواجه قاريونس.

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وبقاعة 17 فبراير بطرابلس، أولى المباريات ستجمع بين الأهلي طرابلس والأولمبي، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي وبنغازي الجديدة.

باقي المباريات غدا الخميس

قار يونس × الهلال

الجزيرة × الشرطة

الأهلي طرابلس × بنغازي الجديدة

الأولمبي × الأهلي بنغازي

الجمعة 10 مارس

الهلال × الشرطة

قار يونس × الجزيرة

الأولمبي × بنغازي الجديدة

الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس

يشار إلى أن التجمع الثاني سيكون أيام 14، 15، 16 مارس الجاري، وتقام مباريات المجموعة الأولى في صالة بنغازي والثانية بطرابلس، ويتأهل أول وثان كل مجموعة إلى نهائيات رباعي التتويج، والذي سيقام بصالة زوارة من ذهاب فقط أيام 20، 21، 22 مارس الجاري.