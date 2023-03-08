الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد عضو جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين جمال الضاوي، أن هناك صندوقا للتواصل بين جميع الرياضيين القدامى في ليبيا، سيتم اقتراحه ووضع أفكار للائحته خلال جلسة الحوار الرياضي حول كرة القدم الليبية، السبت المقبل.

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وقال الضاوي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذا الحوار سيتم بتنظيم من رابطة قدامى رياضيي كرة القدم في طرابلس.

وأضاف الضاوي أنه سيكون هناك محور مهم في الجلسة، وهو مناقشة عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، ومن له الحق فيها ودورها في الواقع الرياضي، كما سيتم فتح نقاش مفتوح حول اللعبة.