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4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 07 مارس 2023, 10:32 مساء
4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي
من مشاركة رباعي ليبيا في بطولة رواد التنس العربي بالعراق، 7 فبراير 2023. (الإنترنت)
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حقق، اليوم الثلاثاء، رباعي ليبيا الفوز في بطولة رواد التنس العربي التي تتواصل هذه الأيام على ملاعب نادي الصيد العراقي.

وفي فئة (50-60) عامًا فاز الليبي عبدالحكيم الجطيلي على العراقي محمد لقمان بمجموعتين لصفر بواقع (أربعة لواحد وأربعة لصفر)، كما فاز عمر سالم على المصري محمد علي بمجموعتين دون مقابل نتيجتهما (أربعة لصفر وأربعة لواحد).

- 5 ليبيين في بطولة رواد التنس العربي

وفاز الليبي كمال الجمل في فئة (60-64) عامًا على العراقي محمد عبدالرحيم بمجموعتين دون رد بواقع (أربعة لاثنين) في المجموعتين، فيما تفوق حسام الطيب في الدور ربع النهائي على السعودي عصام الجزيري بمجموعتين دون مقابل، بواقع (ستة صفر وستة لاثنين).

مشاركة 200 لاعب
ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب من دول ليبيا والعراق والبحرين ومصر والسعودية والأردن واليمن وسورية والسعودية وتونس والجزائر والكويت وعمان والبحرين وجيبوتي وجزر القمر.

المشاركة الليبية
يذكر أن ليبيا تشارك في المحفل العربي بخمسة لاعبين وهم: كمال الجمل فئة من 60 إلى 64 عامًا، وعبدالحكيم الجطيلى والهادي عمر سالم في الفئة من 50 إلى 60 عامًا، وحسام الطيب وباسم عجاج في الفئة من 40 إلى 49 عامًا.

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