4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق، اليوم الثلاثاء، رباعي ليبيا الفوز في بطولة رواد التنس العربي التي تتواصل هذه الأيام على ملاعب نادي الصيد العراقي.

وفي فئة (50-60) عامًا فاز الليبي عبدالحكيم الجطيلي على العراقي محمد لقمان بمجموعتين لصفر بواقع (أربعة لواحد وأربعة لصفر)، كما فاز عمر سالم على المصري محمد علي بمجموعتين دون مقابل نتيجتهما (أربعة لصفر وأربعة لواحد).

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وفاز الليبي كمال الجمل في فئة (60-64) عامًا على العراقي محمد عبدالرحيم بمجموعتين دون رد بواقع (أربعة لاثنين) في المجموعتين، فيما تفوق حسام الطيب في الدور ربع النهائي على السعودي عصام الجزيري بمجموعتين دون مقابل، بواقع (ستة صفر وستة لاثنين).

مشاركة 200 لاعب

ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب من دول ليبيا والعراق والبحرين ومصر والسعودية والأردن واليمن وسورية والسعودية وتونس والجزائر والكويت وعمان والبحرين وجيبوتي وجزر القمر.