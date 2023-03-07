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مراسل الوسط «محمد ترفاس».. يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 09:41 مساء
مراسل الوسط «محمد ترفاس».. يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
الصحفي الرياضي محمد ترفاس مع جائزة ليبيا العطاء 2022. (الوسط)
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فاز الصحفي الرياضي مراسل «بوابة الوسط»، محمد ترفاس، بجائزة ليبيا العطاء، كأفضل صحفي رياضي في ليبيا للعام 2022.

وتُوِّج بقلادة ذهبية وكأس، تقديرًا لجهوده الكبيرة في مجال الرياضة، وتواجده الدائم في معظم المحافل الرياضية، وكذلك متابعته الحية لجميع الرياضات الليبية ومنتخباتها.

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كما تُوِّج إلى جانبه مجموعة من مشاهير الرياضة الليبية، ومن بينهم بطل الأجسام العالمي كمال القرقني، والملاكم الدولي مالك الزناد، ومدير موقع «ريمسا» على البوسيفي، وفي مجال الطب نالت الدكتورة رانيا الخوجة جائزة ليبيا العطاء عن العام نفسه.

نبذة عن الصحفي محمد ترفاس
بدأ محمد ترفاس العمل في الصحافة 1978 بجريدة الطالب، بعدها أسهم في معظم الجرائد المحلية ومنها «المنتجون والمعلم والشمس وفبراير والصباح»، وفي العام ذاته شغل منصب مراسل «البرنامج الرياضي» الذي يبث مساء كل يوم جمعة.

كما قدم عدة برامج في راديو الجماهيرية، من بينها «الأسبوع الرياضي» و«سهرة رياضية»، إلى جانب الفقرة الصباحية. كما انضم أيضًا إلى محللي البرنامج الرياضي على التليفزيون الليبي، وقدم برنامج الفضاء الرياضي بإدارة النقاط الخمس، ومع بداية ظهور قناة ليبيا الرياضية قدم برنامج «حديث الذكريات»، واستضاف فيه عديد الشخصيات الرياضية الليبية البارزة.

وعبر راديو ليبيا الرياضية، قدم برنامج «الرأي والرأي الآخر»، قبل الانضمام إلى بوابة وجريدة «الوسط» منذ انطلاقهما في 2013 وحتى الآن.

لقطة من تكريم الصحفي الرياضي محمد ترفاس مع جائزة ليبيا العطاء 2022. (الوسط)
لقطة من تكريم الصحفي الرياضي محمد ترفاس مع جائزة ليبيا العطاء 2022. (الوسط)
لقطة من تكريم الصحفي الرياضي محمد ترفاس مع جائزة ليبيا العطاء 2022. (الوسط)
لقطة من تكريم الصحفي الرياضي محمد ترفاس مع جائزة ليبيا العطاء 2022. (الوسط)
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