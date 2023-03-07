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قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 05:27 مساء
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
مباراة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في الجولة الرابعة «إياب»، وكذلك مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ليبيا، حسب توقيت ليبيا.

الخميس 9 مارس 2023
الصداقة × الصقور - ملعب شحات 3:00 نقل «WTV2»
الأهلي بنغاري × النصر - شهداء بنينا 4:20 استوديو «WTV»

الجمعة 10 مارس
الأهلي طرابلس × السويحلي - الجميل 2:50 استوديو «WTV»
المدينة × الاتحاد - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV2» (استوديو مشترك للمبارتين)
التعاون × دارنس - ملعب أجدابيا 3:00 تسجيل فوري

السبت 11 مارس
الأولمبي × الاتحاد المصراتي - ملعب الزاوية 3:30 نقل «WTV»
شباب الجبل × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل «WTV2»
الخمس × أساريا - ملعب الخمس 3:30 تسجيل فوري

الأحد 12 مارس
أبوسليم × المحلة - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV»

نصف نهائي الكأس.. الثلاثاء 14 مارس
الأخضر × الأهلي بنغازي - ملعب طبرق 2:30 استوديو
«WTV»

نصف نهائي الكأس.. الأربعاء 15 مارس
المدينة × الأهلي طرابلس - ملعب الزاوية 3:00 استوديو «WTV»

تنويه هام لقناة الوسط «WTV»
- نفيدكم بإلغاء حلقة برنامج (X90) ليوم الخميس 9 مارس نظرًا لتزامنها مع موعد مباراة ديربي بنغازي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- فقرة التحليل الأولى لمباراة ديربي بنغازي الخميس 9 مارس، والاستوديو المشترك لمباريات الاتحاد والأهلي طرابلس الجمعة 10 مارس ستكون من (40 دقيقة).

- فقرة (VAR STOUDIO) لتحليل الحالات التحكيمية نهاية كل استوديو تحليلي أيام الخميس والجمعة والثلاثاء والأربعاء، سيكون زمنها (10-15 دقيقة).

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