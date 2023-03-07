«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة الأندية العربية التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الإثنين، عن مواجهات قوية لفريقي الأهلي طرابلس والاتحاد ممثلي ليبيا في البطولة.

الاتحاد يواجه فريق الجيش الملكي المغربي وهو حاليًا متصدر الدوري المغربي، ومن الفرق القوية في الدوري المغربي، وتجرى مباراة الذهاب في المغرب، والإياب على ملعب شهداء بنينا خلال إبريل المقبل.

- الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية

وفي حال تجاوز الاتحاد الجيش الملكي سيواجه الفائز من مباراة الوحدة الإماراتي والبرج اللبناني ليكون الهدف التأهل إلى المجموعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي وفريقًا ثالثًا لم يحدد بعد.

الأهلي طرابلس أمام طلائع الجيش

أوقعت القرعة الفريق الثاني الليبي الأهلي طرابلس في الدور الأول أمام فريق طلائع الجيش المصري، مباراة الذهاب ستكون في مصر والإياب على ملعب شهداء بنينا، يومي الخامس والحادي عشر من إبريل في ملعب شهداء بنينا، فريق طلائع الجيش المصري أيضًا من الفرق القوية، رغم أن ترتيبه هذا الموسم في الدوري المصري متأخر ورصيده 17 نقطة.

الأهلي طرابلس في حال تجاوز فريق طلائع الجيش، يواجه الفائز من مباراة شباب الخليل الفلسطيني والسيب العماني ليكون الهدف التأهل إلى المجموعة التي تضم الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري.