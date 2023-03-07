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وزارة الرياضة تعتمد نادي توباكتس للرياضات البحرية.. رسميا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 07 مارس 2023, 04:25 مساء
وزارة الرياضة تعتمد نادي توباكتس للرياضات البحرية.. رسميا
منافسات السباحة بنادي توباكتس للرياضات البحرية. (إنترنت)
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اعتمدت وزارة الرياضة الليبية رسميًا نادي توباكتس التخصصي للرياضات البحرية والغوص بعد 7 أعوام من قرار تأسيس النادي في العام 2016.

واعتمدت الوزارة أيضًا نتائج انتخابات مجلس الإدارة برئاسة علي عبدالله أبوفارس والجمعية العمومية بالنادي، ويعتبر نادي توباكتس من أنشط الأندية وشعلة من البرامج والأنشطة طيلة العام في مجال رياضة السباحة والغوص، كما أسهم في انتشار اللعبة بمدينة مصراتة وليبيا بالعموم.

- بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس

واستضاف نادي توباكتس العديد من البطولات المحلية والدورات في مجال السباحة بالمياه المفتوحة والسباحة داخل الأحواض وكذلك في عمليات الإنقاذ البحري والغوص.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي توباكتس علي أبوفارس في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن النادي سوف يقوم بالعديد من الإضافات المهمة ومن بينها فصل دراسي مختص وصالات للمحاضرات ومبنى مجهز يحتوي على تجهيزات مهمة ودورات مياه.

وقدم رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين التهنئة إلى أسرة نادي توباكتس للرياضات البحرية بمناسبة اعتماده من قبل وزارة الرياضة، وتسعى إدارة النادي لإنشاء مسبح أولمبي.

منافسات السباحة بنادي توباكتس للرياضات البحرية. (إنترنت)
منافسات السباحة بنادي توباكتس للرياضات البحرية. (إنترنت)
على أبوفارس. (إنترنت)
على أبوفارس. (إنترنت)
خطاب الاعتماد من وزارة الرياضة. (فيسبوك)
خطاب الاعتماد من وزارة الرياضة. (فيسبوك)
خطاب الاعتماد من وزارة الرياضة. (فيسبوك)
خطاب الاعتماد من وزارة الرياضة. (فيسبوك)
خطاب الاعتماد من وزارة الرياضة. (فيسبوك)
خطاب الاعتماد من وزارة الرياضة. (فيسبوك)
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