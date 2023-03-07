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فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 07 مارس 2023, 11:48 صباحا
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في دوري السلة
منافسات في السلة الليبية. (الإنترنت)
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جرت، أمس الإثنين، بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراتان بالدوري الليبي لكرة السلة، أولى المباريات جمعت بين الاتحاد وضيفه الجزيرة، وفي الربع الأول انتهى بتقدم الاتحاد بفارق 7 نقاط (22-15)، وأضاف الاتحاد في الربع الثاني 19 نقطة مقابل 13 نقطة للجزيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد (41-28).

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للجزيرة الذي أضاف 19 نقطة مقابل 13 نقطه للاتحاد، وفي الربع الرابع عاد التفوق للاتحاد الذي أنهاه لصالحه بفارق 10 نقاط (26-16)، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد بنتيجة (80-63).

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله وأمير حمودة وأيمن عبدالله، والمسجل فتحي حسونة، والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي عبدالهادى خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي بلقاسم.

الأهلي طرابلس أمام الشباب
وفي ثاني المباريات جمعت بين الأهلي طرابلس والشباب، وفي ربعها الأول كان التقدم فيه للأهلي طرابلس بفارق ثماني نقاط (16-8)، والربع الثاني كان متكافئا وانتهى بفارق نصف سلة للأهلي طرابلس (20-19)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس (36-27)، والربع الثالث كانت الأفضلية فيه لفريق الشباب الذي أنهاه لصالحه (24-16).

وعاد الأهلي طرابلس ليتفوق بالربع الرابع (24-21) ليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بفارق سلتين (76-72)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب، وأيمن عبدالله، والمسجل بشير مخزوم، والمسجل الإلكتروني علي بلقاسم، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية أمير حمودة.

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