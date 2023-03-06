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رئيس الاتحاد الليبي للسباحة يشارك في اجتماع العمومية الأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 06 مارس 2023, 04:45 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للسباحة يشارك في اجتماع العمومية الأفريقي
رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين خلال المشاركة. (فيسبوك)
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شارك رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان محمد القنين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي عن بعد Online بحضور رئيس الاتحاد الأفريقى للسباحة سام رامسامي من جنوب أفريقيا والأمين العام محمد ديوب من السنغال ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة زوهير المفتي من المغرب وأمين صندوق الاتحاد الأفريقي للسباحة دورين ناتيبورش من مارشيوس.

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الاجتماع جاء بحضور 45 عضوًا من أصل 77عضوًا في الاتحاد الأفريقي للسباحة لمناقشة جدول أعمال تسجيل وتأكيد النصاب، واعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، مع اعتماد ميزانية 2022 والميزانية التقديرية 2023، وتعديل النظام الأساسي، وتقرير معسكر التدريب في جنوب أفريقيا.

أيضا تناول الاجتماع تحديد بطولة الناشئين 2023 بالسودان، وبطولة كبار 2024، والدورات الأفريقية، ودورة الألعاب الأفريقية الشاطئية 2023 تونس، ودورة الألعاب الأفريقية 2024، والاطلاع على البرنامج ورزنامة المواسم الجديد مع عرض تقرير الأنشطة واعتماد ميزانيتها.

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