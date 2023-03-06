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سحب قرعة بطولة الأندية العربية في الرياض بحضور ليبي قوي.. الليلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 06 مارس 2023, 03:19 مساء
سحب قرعة بطولة الأندية العربية في الرياض بحضور ليبي قوي.. الليلة
الشلماني خلال اجتماع الاتحاد العربي في الرياض. (فيسبوك)
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تسحب اليوم الإثنين مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية في مدينة الرياض، ويشرف عليها الاتحاد العربي لكرة القدم، وأعلنت اللجنة المنظمة قائمة أسماء الأندية المشاركة في مرحلتي الدور الأول والثاني.

- رسميا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية

أندية الدور الأول
ضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري، والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني، والاتحاد والأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

مرحلة النهائيات
يتأهل من الدور الأول ستة أندية، يُضاف إليها عشرة أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية، وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

رحبت اللجنة المنظمة بجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع لنسخة متميزة في البطولة خاصة أنه جرى اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للدول عن ديسمبر 2022، مؤكدةً أنه سيجرى عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتباراً من نهاية ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن ليبيا ستشارك في النسخة بفريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، كما حضر رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني أمس اجتماع الاتحاد العربي في الرياض.

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