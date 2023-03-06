ختام قوي بحضور أكثر من 60 رياضيا في بطولة ليبيا للعدو الريفي (صور)

اختتمت أمس الأحد بطولة ليبيا للعدو الريفي بطريق المطار في مدينة طرابلس لفئات الناشئين والبراعم والأواسط والكبار بمشاركة أكثر من 60 رياضيا من مختلف الأندية والمناطق.
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جاءت النتائج على النحو التالي، حسب صفحة الاتحاد الليبي لألعاب القوى عبر «فيسبوك».
فئة البراعم
الأول.. حسام مفتاح حميدان - بنغازي الجديدة
الثاني.. محمد مفتاح بريبش - جوهرة غدامس
الثالث.. عبدالكريم عبدالباسط - جوهرة غدامس
فئة الناشئين
الأول.. سيف الدين عبدالعالي - تساوه
الثاني.. معاذ فتحي الزروق - التحدي مصراتة
الثالث.. عمر صالح القطراني - بنغازي الجديدة
فئة الأواسط
الأول.. أصيل عامر أبوراس - الاتحاد العسكري
الثاني.. موسى ميلود - التحدي مصراتة
الثالث.. محمد عبدالباسط - جوهرة غدامس
فئة الكبار
الأول.. عبدالسلام نصر خطاب - بنغازي الجديدة
الثاني.. أحمد عبدالمجيد - اتحاد الشرطة
الثالث.. صلاح حسين سعيد - اتحاد الشرطة
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