المنتخب الليبي يفقد جهود صولة أمام تونس بعد إعلان العربي الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن نادي العربي الكويتي إصابة اللاعب الدولي الليبي محمد صولة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام كاظمة في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

- الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي

حدد الطاقم الطبي للفريق مدة غياب النجم الليبي عن الملاعب لأسبوعين، وبالتالي سيغيب عن الجولة الختامية للدوري الكويتي أمام فريق القادسية.

يذكر أن المنتخب الوطني الليبي سيواجه نظيره التونسي يومي 24 و28 مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2024.

وقد تحرمه الإصابة من المشاركة مع المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية وخصوصا مباراتي تونس المهمتين.