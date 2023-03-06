نتائج متوازنة للاعبي ليبيا في «رواد التنس العربي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الأحد على ملاعب نادي الصيد العراقي بطولة الرواد العرب للتنس الأرضي الحادية عشرة، وفي بطولة الفردي والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة كانت المشاركة لأربعة لاعبين من ليبيا، وجاءت نتائجهم على النحو التالي:

فاز الليبي حسام الطيب على العراقي مهند ياسين بمجموعتين لصفر (4-0، 4-0)، وفاز كمال الجمل على بطل العراق أنمار السامرائي بمجموعتين لصفر كانت نتيجتهما (4-0، 4-0).

- 5 ليبيين في بطولة رواد التنس العربي

وخسر الليبي باسم عجاج أمام العراقي حيدر وليد بصفر لمجموعتين (2-4، 2-4)، وخسر الليبي الهادي سالم الرياني أمام العراقي خالد حسون بمجموعة لمجموعتين (1-4، 4-2، 10-2).

وجنبت القرعة اللاعب عبدالحكيم الجطيلي من اللعب في الأدوار التمهيدية الأولى، وغدا الثلاثاء سيصل اللاعب عمر الزنتاني بغداد للمشاركة في بطولة الرواد.

3 مباريات للاعبي ليبيا

اليوم الإثنين سيكون الموعد مع ثلاث مباريات للاعبي ليبيا في بطولة «رواد التنس العربي»، في فئة 30-39 عاما الليبي حسام الطيب يلتقي السوري سامح إسماعيل.

وفي فئة 50-60 عاما الليبي عبد الحكيم الجطيلي يتبارى مع العراقي محمد لقمان، وفي فئة 60-64 عاما الليبي كمال الجمل يلتقي العراقي محمد الساعاتي.