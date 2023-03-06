رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ المعلقين العرب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

انتقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق صلاح العربي خروج بعض المعلقين العرب عن النص والصراخ الدائم في مباريات كرة القدم العالمية.

وقال العربي في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «شوف شوف، لاحظ لاحظ، وهات من الكلام العشوائي البعيد عن كرة القدم».

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وأضاف العربي عبر منشوره قائلا «إن بعض المعلقين يصادرون منك متعة كرة القدم بصراخ وتشنج غير مقبول، وتحتاج لحبوب مهدئة، والحل هو الانتقال للمعلق الأجنبي الرصين والملم بأمور اللعبة».

يذكر أن صلاح العربي تولى مناصب عديدة منها مدير قناة ليبيا الرياضية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية ورئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى مرتين.