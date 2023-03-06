  • Alwasat News
Atwasat

رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ المعلقين العرب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 06 مارس 2023, 12:21 مساء
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ المعلقين العرب
صلاح العربي. (فيسبوك)
alwasat radio

انتقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق صلاح العربي خروج بعض المعلقين العرب عن النص والصراخ الدائم في مباريات كرة القدم العالمية.

وقال العربي في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «شوف شوف، لاحظ لاحظ، وهات من الكلام العشوائي البعيد عن كرة القدم».

- الأخضر يتعثر في «الكونفدرالية» ويترقب ثلاثية الإياب

وأضاف العربي عبر منشوره قائلا «إن بعض المعلقين يصادرون منك متعة كرة القدم بصراخ وتشنج غير مقبول، وتحتاج لحبوب مهدئة، والحل هو الانتقال للمعلق الأجنبي الرصين والملم بأمور اللعبة».

يذكر أن صلاح العربي تولى مناصب عديدة منها مدير قناة ليبيا الرياضية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية ورئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى مرتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية

رسميا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر

عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي ...
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة ...
اختتام بطولة ليبيا للقوة البدنية وتكريم الفائزين
اختتام بطولة ليبيا للقوة البدنية وتكريم الفائزين
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج الجولة الثالثة من إياب «دورينا»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج الجولة الثالثة من إياب «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي ......
المزيد
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ المعلقين العرب
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ المعلقين ......
رسميا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية
رسميا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة ......
اختتام دورة لإعداد مدربي الريشة وبطولة تصنيفية على هامش الدورة
اختتام دورة لإعداد مدربي الريشة وبطولة تصنيفية على هامش ......
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج الجولة الثالثة من إياب «دورينا»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج الجولة الثالثة من إياب «دورينا»...
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر...
المزيد